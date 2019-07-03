رياضة | موعد انضمام الصفقة المرتقبة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد انضمام الصفقة المرتقبة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيقة Diario Sport إلي إقتراب ريال مدريد من إتمام تعاقده مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة المقبلة .

حيث أعلنت صحيفة Diario Sport عن توصل النادي الملكي لإتفاق مع إدارة الفريق الأحمر يقتضي علي إثره انتقال الغزال الفرنسي بول بوجبا إلي ريال مدريد خلال الميركاتو الحالي .

وذلك بعدما عنونت الصحيفة الإسبانية : حُسم الأمر بول بوجبا سيكون لاعبًا في ريال مدريد خلال هذا الأسبوع . ويأتي هذا في إطار تلبية القرش الأبيض فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الأبيض، لمطالب الفرنسي زين الدين زيدان، خلال الميركاتو الحالي من حيث ملف التدعيمات والتعاقدات .

ليكون بوجبا هو الصفقة السادسة للوس بلانكوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ، بعدما تعاقد الفريق مع كلًا من : إيدين هازارد ، يوفيتش ، رودريجو في خط الهجوم ، بالإضافة إلي قلب دفاع بورتو السابق البرازيلي إيدير ميليتاو والظهير الأيسر الفرنسي الطائر ميندي .