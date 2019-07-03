سنُعيد حسابتنا.. تصريح جديد لـ مدرب منتخب مصر قبل دور الـ 16

تعهد منتخب مصر بالظهور بشكل أفضل أمام جنوب أفريقيا، في دور 16 بكأس الأمم الأفريقية على أرضه، بعد ثلاثة انتصارات باهتة في دور المجموعات.

قال مدير منتخب مصر إيهاب لهيطة للصحافيين: "أغيري وعد بالتحسن ومعالجة الأخطاء في مواجهة جنوب أفريقيا، السبت المقبل، في إستاد القاهرة.

وأضاف: "تعهد أغيري أمام وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد زيارتهما لمعسكر المنتخب ببذل أقصى جهد من جانبه ومن اللاعبين للوصول إلى منصة التتويج وإسعاد الجماهير".

وأشار إلى أن هدف المدرب المكسيكي تحقيق اللقب بغض النظر عن تواضع الأداء في بعض الأحيان، وعقد جلسات مع اللاعبين لرصد الأخطاء في الدور الأول.

وخاضت مصر الطامحة لتعزيز رقمها القياسي وحصد اللقب للمرة الثامنة، تدريباً أمس الثلاثاء بمشاركة كل اللاعبين باستثناء المهاجم أحمد حسن كوكا، بعد تعرضه لكدمة قوية في لقاء أوغندا الأخير، بجانب الحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، الذي أصيب في وتر العرقوب وسافر إلى ألمانيا للعلاج عقب استبعاده من البطولة.