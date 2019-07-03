شكرا لقرائتكم تشكيل لجنة طبية لفحص لاعب الجمباز المصاب فى سموحة بسبب الفئران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة تشكيل لجنة طبية على أعلى مستوى لفحص لاعب الجمباز الذي تعرض لإصابة بالغة في صالة النادي بسبب الفئران .

وكتب عامر عبر حسابه على موقع تويتر:

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واختتم اتحاد الجمباز، برئاسة إيهاب أمين، النشاط المحلى لموسم 2018 - 2019، ببطولة الجمباز العام والجمباز للجميع والتى استضافها نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من جميع الأندية والهيئات الرياضية، والتى انتهت فعاليتها الإثنين الماضي على الصالة المغطاة لسيدى البلد، بحضور أكثر من 3000 مشجع.

وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية نادى الاتحاد السكندرى، بمجموع ٧٤ ميدالية ذهبية، حيث شارك الفريق السكندرى بفريق الجمباز العام الذى يضم كل من نور الهدى سعيد وممدوح سالم ومروة عبد الفتاح والمدير الفنى أميرة أحمد، ورئيس جهاز الجمباز لمياء جودة.