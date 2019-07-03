شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف عرض الأهلى لخطف نجم المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم النادى الأهلى بعرض رسمى جديد للنادى المصرى، للحصول على خدمات إسلام عيسى نجم الفريق مقابل 15 مليون جنيه و3 لاعبين هم أحمد الشيخ وإسلام محارب وباسم على.

وتعكف إدارة النادى المصرى حاليا على دراسة العروض المقدمة للاعب، حيث يمتلك عرضا من بيراميدز مقابل 2 مليون دولار بالإضافة لعرض أوروبى وتحديدا من سويسرا.

كان محمد الخولى، نائب رئيس المصرى البورسعيدى، أعلن أن ناديه تلقى عرضين محليين وآخر أوروبى لضم لاعبهم إسلام عيسى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف الخولى، فى تصريحات سابقة، أن الأهلى وبيراميدز تقدما بعرض رسمى لضم اللاعب ولازلنا لم نحسم قرارنا ببيعه وسننظر للصالح العام وصالح اللاعب.

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وتقدم الأهلى بعرض سابق للنادي المصري بشأن صفقة إسلام عيسي،إلا أن المفاوضات لم تصل لمرحلة الجدية بسبب خلافات حول تحديد عدد اللاعبين المعارين فى الصفقة.

وأتم نائب رئيس المصرى حديثه بالإشارة إلى أنهم سبق وأن تعاقدوا مع إسلام عيسى من نادى النصر مقابل 10 ملايين جنيه ويتبقى مبالغ مالية من قيمة الصفقة لم تُسدد بعد.

وقدم إسلام عيسى موسمًا مميزًا مع المصرى، حيث سجل 7 أهداف وصنع 5 خلال 29 مباراة خاضها مع فريقه ببطولتى الدورى والكأس.