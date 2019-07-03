تعرف على مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل عقد المتأهلين لدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى. وانتهت منافسات مرحلة المجموعات من أمم أفريقيا 2019 بإقامة المواجهات الختامية فى الجولة الثالثة والأخيرة مساء أمس الثلاثاء. وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة فى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية التى تنطلق مساء الجمعة المقبل، حيث جاء جدول المباريات كالتالى.. الجمعة 5 يوليو الجمعة 5 يوليو المغرب × بنين - السادسة مساء – استاد السلام أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى السبت 6 يوليو السبت 6 يوليو نيجيريا × الكاميرون - السادسة مساء – استاد الإسكندرية مصر × جنوب أفريقيا - التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى الأحد 7 يوليو الأحد 7 يوليو مدغشقر × الكونغو الديمقراطية - السادسة مساء – استاد الإسكندرية Advertisements الجزائر × غينيا - التاسعة مساء – استاد الدفاع الجوى الاثنين 8 يوليو الاثنين 8 يوليو مالى × كوت ديفوار - السادسة مساء – استاد السويس الجديد غانا × تونس - التاسعة مساء – استاد الإسماعيلية وفيما يلى الـ8 منتخبات التى ودعت الدور الأول من أمم أفريقيا 2019.. وفيما يلى الـ8 منتخبات التى ودعت الدور الأول من أمم أفريقيا 2019.. زيمبابوى (المجموعة الأولى) بوروندى (المجموعة الثانية) كينيا – تنزانيا (المجموعة الثالثة) ناميبيا (المجموعة الرابعة) أنجولا - موريتانيا (المجموعة الخامسة) غينيا بيساو (المجموعة السادسة)

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