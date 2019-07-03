شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف عرض الأهلى لخطف نجم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى الأهلى بعرض رسمى جديد للنادى المصرى، للحصول على خدمات إسلام عيسى نجم الفريق البورسعيدى.

وتعكف إدارة النادى المصرى حاليا على دراسة العروض المقدمة للاعب، حيث يمتلك عرضا من بيراميدز مقابل 2 مليون دولار بالإضافة لعرض أوروبى وتحديدا من سويسرا.

كان محمد الخولى، نائب رئيس المصرى البورسعيدى، قد أعلن أن ناديه تلقى عرضين محليين وآخر أوروبى لضم لاعبهم إسلام عيسى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأضاف الخولى، فى تصريحات سابقة، أن الأهلى وبيراميدز تقدما بعرض رسمى لضم اللاعب ولازلنا لم نحسم قرارنا ببيعه وسننظر للصالح العام وصالح اللاعب.

وتقدم الأهلى بعرض سابق للنادى المصرى بشأن صفقة إسلام عيسى، إلا أن المفاوضات لم تصل لمرحلة الجدية بسبب خلافات حول تحديد عدد اللاعبين المعارين فى الصفقة.

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