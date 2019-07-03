شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: تشكيل لجنة طبية لفحص لاعب الجمباز المصاب بسبب الفئران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن تشكيل لجنة طبية على أعلى مستوى لفحص لاعب الجمباز الذى تعرض لإصابة بالغة فى صالة النادى بسبب الفئران.

وكتب عامر عبر حسابه على موقع تويتر: تشكيل لجنة طبية رفيعة المستوى لفحص حالة الطفل الذى ذكرت والدته أنه تعرض لإصابات بالغة من الفئران فى صالة الجمباز لتحدى حجم الإصابة وتشخيصها وعلاجها وتحديد السبب وأيضا المتسبب، فيما حدث وعرض الأمر بأسرع وقت.

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فرج عامر

واختتم اتحاد الجمباز، برئاسة إيهاب أمين، النشاط المحلى لموسم 2018 - 2019، ببطولة الجمباز العام والجمباز للجميع والتى استضافها نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من جميع الأندية والهيئات الرياضية، والتى انتهت فعاليتها الاثنين الماضى على الصالة المغطاة لسيدى البلد، بحضور أكثر من 3000 مشجع.

وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية نادى الاتحاد السكندرى، بمجموع 74 ميدالية ذهبية، حيث شارك الفريق السكندرى بفريق الجمباز العام الذى يضم كلا من نور الهدى سعيد وممدوح سالم ومروة عبد الفتاح والمدير الفنى أميرة أحمد، ورئيس جهاز الجمباز لمياء جودة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، بحسن الضيافة لجميع الفرق داخل نادى الاتحاد السكندرى بصالة الدكتور كمال شلبي،بمقر النادى فرع الشاطبى.