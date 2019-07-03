شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمس الثلاثاء 4 مباريات ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة من بطولة أمم أفريقيا 2019، والتى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، وشهدت نتائج حاسمة فى ترتيب المجموعات وتأهل المنتخبات.

ونجحت عدة منتخبات فى التأهل إلى دور الـ 16 وهى كل من المغرب ، بنين ، أوغندا ، السنغال، نيجيريا ، الكاميرون ، مصر ، و جنوب أفريقيا ، مدغشقر ، الكونغو الديمقراطية ، غانا ، تونس ، كوت ديفوار ، الجزائر ، بالإضافة إلى غينيا

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة ، وتقام المباريات على 6 ملاعب هى استاد القاهرة والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية والدفاع الجوى.

وتأهل المنتخب المصرى إلى دور الـ 16 بعد تحقيق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ، حيث تغلب على منافسيه فى المباريات الثلاثة ، ففاز على زيمبابوى بهدف دون رد أحرزه تريزيجيه ، و امام الكونغو بهدفين نظيفين ، و ونفس النتيجة امام اوغندا ، و سجل الهدفان فى كل مباراة احمد المحمدى و محمد صلاح

غانا و غينيا بيساو 2/0

تغلب منتخب غانا على نظيره غينيا بيساو فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدفين نظيفين أحرزهما جوردان أيو فى الدقيقة 46، بينما أحأرز توماس بارتى الهدف الثانى بالدقيقة 72

مالى و أنجولا 1/0

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فاز المنتخب المالى على نظيره أنجولا بهدف دون رد أحرزه أمادو هايدارا بالدقيقة 37 من احداث المباراة

تونس و موريتانيا 0/0

تعادل منتخبى تونس و موريتانيا سلبيا دون اهداف فى المباراة الاخيرة من دور المجموعات و التى جمعت المنتخبين امس ، وتأهل تونس بعد احتلال صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط

الكاميرون و بنين 0/0

وبنفس نتيجة تونس و موريتانيا ، انتهت مباراة الكاميرون و بنين ، حيث تعادل المنتخبان سلبيا ، وتاهل المنتخبان لدور الـ 16 بعد احتلال الكاميرون الوصافة و بنين أفضل ثوالث المجموعات