شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم تطلب نظرة من أجيرى للتألق فى نهائيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المنتخب الوطنى 3 مباريات فى دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وستمر حتى 19 يوليو الجارى، أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، محققا العلامة الكاملة وحصد النقاط التسعة متصدرا قمة مجموعته.

وفاز الفراعنة على زيمبابوى بهدف لمحمود تريزيجيه، وعلى الكونغو بهدفين نظيفين وهى نفس نتيجة أوغندا، وسجل الأهداف فى المبارتين محمد صلاح وأحمد المحمدى.

ورغم أن قائمة المنتخب تضم 22 لاعبا بعد مغادرة محمود جنش للسفر إلى ألمانيا بعد الإصابة التى لحقت به خلال التدريبات، هناك عدد من اللاعبين لم يشاركوا حتى الآن فى مباريات الفراعنة.

فلم تشهد مباريات الدور الأول مشاركة كل من أحمد على، وأحمد أيمن منصور، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش.

ويأمل الثلاثى نظرة من المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، حيث يشاركون مع الفراعنة، ويثبتون أحقيتهم فى ارتداء قميص المنتخب، ولتكن المباراة شاهد على تألقهم فى المنافسات الأفريقية مثلما تألقوا فى الإجيبشيان ليج.

نرصد فى التقرير التالى ما فعله هؤلاء النجوم مع أنديتهم قبل الانضمام لكتيبة الفراعنة فى الكان.

Advertisements

احمد على فى التدريبات

أحمد على

شارك أحمد على لاعب فريق المقاولون العر ب، مع فريقه خلال الموسم الجارى فى 28 مباراة، استطاع ان يسجل خلالها 18 هدفا، جعلته يتصدر قائمة هدافى الدورى المصرى، بالإضافة إلى صناعته هدفا.



الونش وصلاح

محمود الونش

ويسعى محمود حمدى الونش لخطف الأنظار إليه فى بطولة أمم أفريقيا، بعد المستوى الذى ظهر عليه مع فريقه، وقد شارك خلال الموسم فى 19 مباراة سجل خلالها هدف واحد.

أحمد أيمن منصور

28 مباراة شارك فيها أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز، هذا الموسم مع فريقه، سجل خلالها 3 أهدفا، حيث لفت نظر الجهاز الفنى بعد المستوى الذى ظهر عليه مع الفريق فى المسابقة المحلية، إلا أنه مازال يحتفظ بإمكانياته الفنية مع المنتخب، خاصة أنه لم يشارك حتى الآن فى أى مباراة من اللقاءات الثلاثة التى خاضها الفراعنة.