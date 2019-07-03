مدرب حراس بنين يستعيد ذكرياته مع الإسماعيلى بعد غياب 30 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعرب بيدي جوناس مدرب حراس مرمى منتخب بنين وحارس مرمى الإسماعيلي الأسبق عن سعادته بتواجده في مدينة الإسماعيلية من جديد بعد غياب طويل منذ رحيله عن مصر.
أشار جوناس إلى أن ستاد الإسماعيلية اختلف تماما عن مطلع التسعينيات فقد تطور بشكل كبير وأصبح ملعبا عالميا .
استطرد جلست أول مباراة رسمية لي مع الإسماعيلي احتياطيا لسعفان الصغير ولعبت أول مباراة رسمية أمام الزمالك على ملعب المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي وحصلت على كارت أحمر خلالها.
وتابع لعبت 3 سنوات مع الإسماعيلي وانتقلت بعدها لعبت لفريق مزارع دينا لمدة 3 سنوات أيضا ورحلت بعدها عن مصر.
قال لم اتابع اخبار الإسماعيلي منذ رحيلي حيث لعبت موسم 89 ، لكنني لا أنسى أجمل أيام حياتي للعب بأحد أكبر الأندية في القارة السمراء.
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