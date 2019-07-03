شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتلقى عرضا من بيراميدز لشراء إسلام عيسى مقابل 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى المصرى عرضا رسميا من نادى بيراميدز للحصول على خدمات إسلام عيسى نجم الفريق البورسعيدى بشكل نهائى مقابل 2 مليون دولار.

وتعكف إدارة النادى المصرى حاليا على دراسة عرض بيراميدز بالتشاور مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى، على أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الساعات المقبلة.

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كان محمد الخولى، نائب رئيس المصرى البورسعيدى، أعلن أن ناديه تلقى عرضين محليين وآخر أوروبى لضم لاعبهم إسلام عيسى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف الخولى، فى تصريحات تليفزيونية، أن الأهلى وبيراميدز تقدما بعرض رسمى لضم اللاعب ولازلنا لم نحسم قرارنا ببيعه وسننظر للصالح العام وصالح اللاعب، وأتم نائب رئيس المصرى حديثه بالإشارة إلى أنهم سبق وأن تعاقدوا مع إسلام عيسى من نادى النصر مقابل 10 ملايين جنيه ويتبقى مبالغ مالية من قيمة الصفقة لم تُسدد بعد.

وقدم إسلام عيسى موسمًا مميزًا مع المصرى؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 5 خلال 29 مباراة خاضها مع فريقه ببطولتى الدورى والكأس.