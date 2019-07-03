شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يتخلف عن المشاركة فى الجائزة الكبرى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بشكل رسمى عدم مشاركة محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة مع البعثة المقرر مشاركتها فى بطولة الجائزة الكبرى، التى تقام فى إسبانيا الأسبوع الجارى بسبب التأشيرة.

وأكد كيشو، فى تصريحات، خاصة أنه لم ينتهى بعد من تجهيز الاوراق الخاصة بسفره للمشاركة فى البطولة مع المنتخب، حيث إنه ليس لديه تفاصيل عن باقى أفراد البعثة، خاصة أن له راعى مسئول عنه.

وألغى اتحاد المصارعة المعسكر الذى كان مقرر إقامته للاعبى المنتخب فى أسبانيا ، قبل البطولة، بسبب عدم الانتهاء من استخراج التأشيرات.

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وكان من المقرر أن تطير البعثة يوم 1 يوليو الجارى على أن تعود يوم 13 من نفس الشهر، إلا أنه حتى الآن لم تغادر بعثة المصارعة نظرا لتأخر التأشيرة عن بعض أفراد المنتخب.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى والدولى للمصارعة قد أسندا إلى مصر تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية فى نسختيها عام 2022 و2024، وقام فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى بزيارة تفقدية لمصر خلال الأيام الماضية للتفتيش على الصالات والفنادق المقرر أن تستضيف المنافسات والوفود المشاركة.

وينتظر مسئولو الاتحاد انتهاء أزمة التأشيرات حتى تغادر البعثة على إسبانيا، وتتمكن من المشاركة فى منافسات الجائزة الكبرى، والتى تأتى ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.