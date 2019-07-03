شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدغشقر يصل برج العرب الجمعة لمساندة منتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل مطار برج العرب الجمعة المقبل أندرى راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، لمساندة منتخب بلاده فى مباراته بدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، توتال مصر 2019.

ونجح منتخب مدغشقر فى أول مشاركة له بالكان فى بلوغ دور الـ16، بعد تصدره المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 7 نقاط، ليواجه الكونغو يوم الأحد المقبل باستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن يرافق رئيس جمهورية مدغشقر وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى، وسيلتقى اللاعبين فى مقر إقامته.

وستصل مطار برج العرب كذلك طائرة خاصة تقل 40 مشجعا لمساندة الفريق.