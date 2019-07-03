أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء

تلتقي تشيلي مع بيرو، في نصف نهائي كوبا أمريكا، بينما تلعب جامايكا مع الولايات المتحدة، في نصف نهائي بطولة "الكونكاكاف".

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو (تموز):

كوبا أمريكا (نصف النهائي)

4:30 (فجر الخميس) تشيلي × بيرو

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بطولة الكونكاكاف (نصف النهائي)

5:00 (فجر الخميس) جامايكا × الولايات المتحدة

كأس العالم للسيدات (نصف النهائي)

23:00 هولندا × السويد