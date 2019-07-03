لهذا السبب ميسي غاضب بشدة بعد وداع كوبا أمريكا

أبدى نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، غضبه الشديد من عدم استعانة حكم لقاء "التانغو" والبرازيل، لتقنية حكم الفيديو المساعد، أثناء المباراة التي خسرها فريقه 0-2 في نصف نهائي البطولة أمام "السامبا".

قال ميسي للصحافيين: "الحكام يحتسبون العديد من المخالفات الغبية في هذه البطولة، لكن اليوم لم يتم استشارة حكم الفيديو المساعد ولو مرة واحدة".

وأضاف: "يجب النظر في هذا الأمر، وأتمنى أن يفعل "الكونميبول" شيئاً حيال هؤلاء الحكام الذين يتسببون في عدم توازن الملعب عن طريق الانحياز لفريق".

وتابع: "الحقيقة هي أننا نشعر بالغضب لأننا لعبنا جيداً جداً، بذلنا جهداً كبيراً، ونشعر بالحزن لانتهاء المباراة بهذا الشكل".

واختتم: "الحكم لم يظهر أي احترام للأرجنتين، تحدثت إلى الحكم وقال إنه يحترمنا لكنني لم ألحظ ذلك في أي وقت".