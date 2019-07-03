أبو ريدة: السيسي ساهم بنجاح تنظيم أمم أفريقيا

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، أن مصر جاهزة لمعاونة أي دولة أفريقية ستكون بطولة كأس الأمم على أرضها.

قال أبو ريدة في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي، ساهم في تنظيم البطولة بشكل متميز، والرئيس شخصياً رصد مبالغ مالية كبيرة للتنظيم وكان يتابع، وكذلك رئيس الوزراء المصري يومياً تابع عملية التنظيم، الصرف على البنية التحتية أمر جيد لأنه سيكون للأجيال المقبلة، والرئيس طالب بأن تكون نسخة مصر هي الأفضل من حيث التنظيم".

وأضاف: "مصر بالتأكيد ستحاول أن تخوض سباق تنظيم كأس العالم في المستقبل".

وأوضح أبو ريدة أن في الوقت الحالي مصر ستسعى لإيجاد حلول لمشاكل الإقامة والتسكين لبطولات كبيرة مثل كأس العالم.

وتابع: "مصر نجحت حتى الآن فيما يخص إقامة 24 دولة أفريقية، سواء المنتخبات أو الجماهير"، مشدداً على أنه بحلول عام 2030 ستكون هناك حلولاً أفضل لاستيعاب عدد أكبر، وبحلول ذلك الوقت ستكون مصر قادرة على استضافة كأس العالم".

وأضاف: "مصر سعت لاستضافة بطولة عالمية في 4 أشهر، ومقارنة بروسيا التي استضافت كأس العالم بعد تحضير 8 أعوام كاملة، والتنظيم في مصر لا يقل عن المونديال".

وأوضح أبو ريدة أن مصر تعرض مساعدتها على الكاميرون لمعاونتها في تنظيم نسخة 2021، من خلال الخبرات والتنظيم، ومصر لن تتأخر عن دعم أي دولة أفريقية.

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وتابع أن مصر تدخلت وطلبت استضافة البطولة رغم ضيق الوقت للحفاظ على سمعة "كاف"، وعدم تأخير البطولة، رغم أن الوقت كان بسيطاً للغاية بين قرار المنح وانطلاق البطولة، والكل اجتهد ليلا نهار على مدى 4 أشهر للظهور بصورة مشرفة.

وشدد على أن الاتحاد الإفريقي ملئ بالخبرات وهناك اجتماعات يومية لتدارك أي أخطاء، كما أن الكاميرون تسير بصورة جيدة من أجل تنظيم نسخة 2021، وسعيد بما يتم في البنية التحتية بها خلال الفترة المقبلة وستكون جاهزة للكان.

أكد أبو ريدة أن ملاعب مصر قريبة للغاية ولا تحتاج لطيران وسفر وهو أمر مريح للجميع عكس بعض الدول والتحرك بالطيران في أفريقيا، ومصر راعت راحة الجميع، وبعد البطولة ستكون مصر في خدمة الكاميرون ومدها بكل شيء مطلوب ومساعدتها في التنظيم بأفضل صورة.

وأكد أبو ريدة أن المشكلة في نظام التذاكر هو أمني بالدرجة الأولى، ومن السهل فتح المدرجات والملاعب للجماهير، ولكن خوفاً على الضيوف لا يتم ذلك حرصاً على سلامة الجماهير، والتقصير من جانب الجماهير ليس من جانب اللجنة المنظمة.

وأوضح أن مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي، وجاهزة فورا لاستضافة كأس أفريقيا للاعبين تحت 23 عاماً، والمؤهلة للأولمبياد.

وعند سؤاله عن العقوبة التي وقعت على عمرو وردة لاعب المنتخب المصري، قال: "العقوبة التي تم توقيعها على وردة كان هدفها التقويم".

وأضاف: "أرفض كلمة أن هناك لاعب أقوى من اتحاد الكرة المصري، وبالعكس اللاعبين ملتزمين جداً بكل شيء، ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب المصري، ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده، والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد، ونحاول التعامل سريعاً مع المشاكل لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية".