مسؤول طبي في "كاف": درجة الحرارة في مصر لا تتجاوز الحد المسموح

أكد نائب رئيس الفريق الطبي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومسؤول اللجنة الطبية لبطولة كأس أمم أفريقيا، ياسين زرجيني، أن درجة الحرارة في مصر وأشعة الشمس مناسبة ولا تتجاوز الحد المسموح لعدم إقامة المباريات.

وقال زرجيني في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "عملنا مع العديد من الأصدقاء المصريين منذ وقت طويل للتدريب على العمل والخطط الطبية خلال البطولة".

وأضاف: "تم تطبيق فحص طبى شامل على جميع اللاعبين قبل البطولة وخلالها، وكذلك للحكام للتأكد من سلامة الجميع، وشددنا على الفحوص الخاصة بأمراض القلب لتجنب أي مخاطر قد تصيب اللاعبين، كما راعينا كل الاحتياطات الطبية خاصة وأن البطولة تقام في الصيف لأول مرة في تاريخها".

واختتم زرجيني تصريحاته قائلاً: "نسير على قواعد طبية صارمة ونرى أنه عندما يتم استبعاد لاعب لسبب طبي طارئ قبل البطولة، يجب أن يتم السماح باستبداله قبل أول مباراة".

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا حتى 19 يوليو (تموز) الجاري، إذ انطلقت البطولة في 21 من يونيو (حزيران) الماضي.