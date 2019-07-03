شكرا لقرائتكم بامبو يتجاهل اتصالات الإسماعيلى للانتظام فى تحضيرات مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض كريم بامبو لاعب الإسماعيلى الرد على اتصالات مسئولي الدراويش لمعرفة موعد انتظامه فى فترة الإعداد لاسيما أن تعاقده ينتهى مع الدراويش بنهاية الموسم الحالى الذى مازال تتبقى منه مباراة الزمالك المقرر لها 26 يوليو الجارى.
مسئولو الإسماعيلى استقروا على تسجيل اللاعب "غياب" وخصم هذه الفترة من مستحقاته المادية لدى النادى .
الإسماعيلي بدأ الاستعدادات لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الدراويش لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
يشار إلى أن الإسماعيلى يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.
هبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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