شكرا لقرائتكم رسمياً.. كيشو يغيب عن المشاركة مع منتخب المصارعة فى إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد رسميا عدم مشاركة محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة مع ، البعثة المشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى ، المقامة فى أسبانيا الأسبوع الجارى ،بسبب التأشيرة.

وقال كيشو فى تصريحات صحفية أنه لم ينتهى بعد من تجهيز الاوراق الخاصة بسفره للمشاركة فى البطولة مع المنتخب ، حيث انه ليس لديه تفاصيل عن باقي أفراد البعثة فى وجود راعى مسئول عنه .

وتسبب عدم الانتهاء من استخراج التأشيرات فى الغاء اتحاد المصارعة المعسكر الذى كان مقرر إقامته للاعبي المنتخب فى أسبانيا ، قبل البطولة.

وكان من المقرر أن تطير البعثة يوم 1 يوليو الجارى على أن تعود يوم 13 من نفس الشهر، إلا أنه حتى الآن لم تغادر بعثة المصارعة نظرا لتأخر التأشيرة عن بعض أفراد المنتخب.

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يذكر أن الاتحاد الأفريقى والدولى للمصارعة قد أسندا إلى مصر تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية فى نسختيها عام 2022 و2024، وقام فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى بزيارة تفقدية لمصر خلال الأيام الماضية للتفتيش على الصالات والفنادق المقرر أن تستضيف المنافسات والوفود المشاركة.

وينتظر مسئولو الاتحاد انتهاء أزمة التأشيرات حتى تغادر البعثة على إسبانيا، وتتمكن من المشاركة فى منافسات الجائزة الكبرى، والتى تأتى ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.