شكرا لقرائتكم خالد مرتجى يتوجه إلى لندن لإنهاء صفقة رمضان صبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، منذ قليل إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي وكيل رمضان صبحي لاعب الفريق من أجل إنهاء صفقة ضم اللاعب بعد إنتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الانجليزي.

يشار إلى أن إعارة رمضان صبحي من هيدرسيفيلد للأهلي في 30 يونيو الماضي ويحاول الأهلي حالياً شراء اللاعب نهائياً أو تجديد استعارته إذا فشلت محاولات إتمام الصفقة نهائياً.

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ورغم أن النادي الإنجليزي بالغ في مطالبه المالية لبيع اللاعب نهائياً للأهلي أو إعارته إلا أم مسئولو القلعة الحمراء يعولون كثيراً على رحلة المهندس خالد مرتجي للإبقاء على اللاعب الذى يُعد واحداً من أهم نجوم الفريق خلال الفترة الحالية.

وجاء تكليف محمود الخطيب رئيس الأهلي للمهندس خالد مرتجي بحسم صفقة رمضان صبحي نظراً لخبرات عضو مجلس إدارة النادي في الشئون الخارجية كما أن الخطيب سبق وأعلن أن مرتجي تم تكليفه بملف العلاقات الخارجية للنادي نظراً لخبراته في هذا المجال.

يذكر أن رمضان صبحي أنتقل للأهلي في يناير الماضي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني لمدة ست أشهر وطلب النادي الإنجليزي 8 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية لذا تتجه النية لتجديد الاستعارة وهو ما سيتحدد خلال رحلة مرتجي ونادر شوقي.