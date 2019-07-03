شكرا لقرائتكم جراحة عاجلة لجنش في ألمانيا بعد تعرضه للإصابة بوتر أكيليس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الأربعاء ، محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر والزمالك لجراحة وتر أكيليس فى ألمانيا بعد تعرضه للإصابة فى تدريبات الفراعنة على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمواجهة أوغندا فى الجولة الاخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد .

ومن المقرر أن تصل مدة بقاء جنش الذي غادر القاهرة صباح الثلاثاء، في ألمانيا لفترة تتراوح بين الأسبوع والـ 10 أيام، يخضع خلالها لجراحة على أن يعود إلى القاهرة بعدها مباشرة لبدء فترة التأهيل.

وقال جنش قبل السفر لألمانيا:" الإصابة التي تعرضت لها قدر ومكتوب والحمد لله على كل شيء، ولا يمكن أن احمل أحد مسؤولية ما حدث".

وأضاف:" الإصابة لم تكن بسبب التدريبات كما يردد البعض، وأي لاعب معرض للإصابة لأنه نصيب وقدر في النهاية".

وأوضح:" البعض يرى أن منتخب مصر يؤدي بشكل متوسط، لكن نطالب الجميع بالوقوف خلف المنتخب الوطني في تلك الفترة الصعبة لحسم البطولة التي تقام في مصر".

وأتم:" أشعر بالضيق لما يقوم به بعض الجماهير من انتقاد أداء منتخب مصر خلال مبارياته الأولى في البطولة".

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وشدد جنش على أن لاعبي المنتخب المحترفين والمحليين تناسوا الإنتماءات، ويتمنون التتويج بلقب مع المنتخب الوطني، ويبذلون في سبيل ذلك قصارى جهدهم.

وأشار حارس الزمالك إلى أن المكسيكي خافير أجيري مدرب المنتخب دعمه كثيرًا، وحرص على الجلوس معه أكثر من مرة.

كما وجه جنش الشكر إلى جماهير الزمالك التي ساندته بعد الإصابة، وطالب الجماهير بضرورة الإلتفات وراء الفراعنة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب.