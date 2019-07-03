شكرا لقرائتكم عرض بـ 2 مليون دولار لضم هذا النجم المصرى إلى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادى المصرى، تلقيه عرضا رسميا من نادى بيراميدز للحصول على خدمات إسلام عيسى نجم الفريق البورسعيدى بشكل نهائى مقابل 2 مليون دولار.

وتدرس إدارة النادى المصرى حاليا عرض بيراميدز بالتشاور مع المدير الفنى للفريق البورسعيدى إيهاب جلال ، على أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وأعلن محمد الخولي، نائب رئيس المصري البورسعيدي، عن أن ناديه تلقى عرضين محليين وأخر أوروبي لضم لاعبهم إسلام عيسى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

وأضاف الخولي فى تصريحات ، أن الأهلي وبيراميدز تقدما بعرض رسمي لضم اللاعب ولازلنا لم نحسم قرارنا ببيعه وسننظر للصالح العام وصالح اللاعب، وأتم نائب رئيس المصري البورسعيدي، حديثه بالإشارة إلى أنهم سبق وأن تعاقدوا مع إسلام عيسى من نادي النصر مقابل 10 مليون جنيه ويتبقى مبالغ مالية من قيمة الصفقة لم تُسدد بعد.

وقدم إسلام عيسى موسمًا مميزًا مع المصري؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 5 لزملائه خلال 29 مباراة خاضها مع فريقه ببطولتي الدوري والكأس.