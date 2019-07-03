موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

انهى منتخب الجزائر دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بحصوله على 9 نقاط كاملة حصدها بعد الفوز في كافة مباريات الجولات الثلاثة بدور المجموعات وبهذه النتيجة قد تأهل المنتخب الجزائري للدور السادس عشر من البطولة، ليواجه منتخب غينيا المتأهل للدور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 باعتباره ثالث المجموعة الثانية وواحد ضمن أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث، وقد تم تحديد موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ال16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 7 يوليو 2019.

مباراة الجزائر القادمة في دور ال16

من المقرر أن تقام مباراة الجزائر القادمة يوم الأحد المقبل الموافق 7 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد 30 يونيو، على أن يواجه المنتخب الجزائري منتخب غينيا الذي استطاع الهروب من دور المجموعات كأحد أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وكان المنتخب الجزائري قد تأهل كأول المجموعة الثالثة، ليأتي بعده منتخب السنغال في المركز الثاني بـ 6 نقاط وكينيا في الثالث بـ 3 نقاط وأخيرًا منتخب تنزانيا بدون نقاط، وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الجزائر ومنتخب السنغال رسميًا للدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

حقق المنتخب الجزائري ثلاث انتصارات متتالية في ثلاث جولات حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب كينيا بهدفين دون مقابل، وفي الجولة الثانية قد واجه منتخب السنغال وخرج من المباراة بهدف نظيف دون رد، وفي آخر مباراته التي أقيمت أمس الأثنين استطاع الفوز على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وبهذه النتائج تأهل المنتخب الجزائري للدور الـ 16 محافظًا على نظافة شباكه خالية من أي أهداف.