موعد مباراة المغرب القادمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد تصدره للمجموعة الرابعة في دور المجموعات برصيد 9 نقاط كاملة حيث استطاع منتخب المغرب الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد تم تحديد موعد مباراة المغرب القادمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على أن يواجه نتخب بنين صاحب المركز الثالث بالمجموعة السادسة بعد تأهله للدور الـ 16 ضمن أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

مباراة المغرب القادمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

يواجه منتخب المغرب منتخب بنين يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام بمدينة النهضة، وكان المنتخب المغربي قد تجاوز دور المجموعات بعد حصوله على 9 نقاط كاملة كان آخرها بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا أمس الاثنين بهدف وحيد دون مقابل، كما فاز على منتخب ساحل العاج ومنتخب نامبيا بهدف دون رد في كل مباراة، وبعد تصدر المنتخب المغربي للمجموعة الرابعة، جاء منتخب ساحل العاج في المركز الثاني بـ 6 نقاط و منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ونامبيا في المركز الأخير بدون نقاط نهائيًا.

المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية

خاض المنتخب المغربي ثلاث جولات قاسية استطاع الصمود خلالهم وتجاوز دور المجموعات محافظًا على شباكة نظيفة دون أهداف حيث لم يستطع أي من منتخبات المجموعة الرابعة هز شباك منتخب المغرب نهائيًا وقد أحرز المنتخب المغربي ثلاث أهداف في ثلاث مباريات بواقع هدف في كل مباراة كان كافيًا لتحقيق الفوز في المباراة، وينتظر المنتخب المغربي انتهاء الجولة الثالث من دور المجموعات لباقي مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2019 اليوم الثلاثاء، لتحديد من هو المنافس المنتظر الذي سيواجه في مباراته القادمة.