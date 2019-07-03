شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو يتجاهل الرد على اتصالات مسئولى الإسماعيلى والنادى يسجله "غياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهل كريم بامبو لاعب النادى الإسماعيلى الرد على مسئولى ناديه لمعرفة موعد انتظامه فى فترة الإعداد، لاسيما أن تعاقده ينتهى مع الدراويش بنهاية الموسم الحالى الذى مازال تتبقى منه مباراة الزمالك المقرر لها 26 يوليو الجارى.

وقرر مسئولو الإسماعيلى تسجيل اللاعب "غياب" وخصم هذه الفترة من مستحقاته المادية لدى النادى.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.