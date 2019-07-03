شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حصاد اليوم الـ12 من كان 2019.. مصر تواجه جنوب افريقيا بدور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات اليوم الثانى عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تقام على الأراضى المصرية حتى 19 يوليو، حيث لعب 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

حقق منتخب غانا الفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد، بينما تعادل منتخب الكاميرون وبنين سلبياً بدون أهداف، وحقق منتخب مالى انتصاراً على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل منتخب تونس سلبياً أمام المنتخب الموريتانى.

ويستعرض سوبر كورة فى التقرير التالى أبرز الأحداث والأرقام التى حدثت فى هذا اليوم :

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"سيمبا" يظهر فى ستاد الاسماعيلية

التقطت كاميرا سوبر كورة صوراً لمشجع كاميرونى يرتدى "قناع" أسد يشبه الأسد الشهير سيمبا الذى يعرفه الجميع، وذلك خلال تواجده فى مدرجات الإسماعيلية، من أجل مساندة منتخب بلاده أمام بنين.

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