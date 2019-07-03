شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد جنوب افريقيا .. هل ينجح الفراعنة فى فك عقدة الـ21 عاما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب مصر نظيره الجنوب افريقى مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى مصر حتى 19 يوليو الجارى.

ويسعى منتخب مصر خلال مواجهة السبت فى فك العقدة الجنوب أفريقية، التى بلغت عامها الـ21، حيث كان آخر فوز رسمى للفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا، فى نهائي كأس أمم أفريقيا 1998، حين تغلب الفراعنة على الأولاد بهدفين مقابل لا شىء، أحرزهما أحمد حسن وطارق مصطفى.

بعدها تقابل الفريقين في مباراتين رسميتين فقط، وذلك خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012، وفشل خلالهما المنتخب المصرى من تحقيق أى فوز، حيث خسر في مباراة الذهاب هناك بهدف مقابل لا شيء، فيما تعادلا في لقاء الإياب سلبيًا، ليفشل الفراعنة في الصعود إلى البطولة.

وكان الفريق المصري قد واجه منافسه جنوب إفريقيا في ٤ مباريات رسمية ، كانت بدايتها عام 1996، وآخرها تصفيات أمم أفريقيا لعام 2012، واستطاعت مصر تحقيق الفوز في مبارتين ، بينما انتصرت جنوب إفريقيا في مباراة واحدة ، وجمع التعادل بين المنتخبين في مباراة.. وتمكنت مصر خلال فوزها على جنوب إفريقيا في المباراتين تسجيل ثلاثة أهداف ، بينما لم يسكن شباك المنتخب المصري إلا هدف وحيد من الفريق الخصم.