قصة صور.. مروان محسن.. الباحث عن إثبات الذات فى أمم 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المدير الفنى المكسيكى خافيير أجيرى آمالا كبيرة على مروان محسن مهاجم الأهلى فى خط هجوم الفراعنة فى كان 2019.
مروان محسن مهاجم يبحث عن التألق بكل قوته فى المباريات فى حدود المتاح له وفقا لخطة أجيرى فى الكان 2019، حيث إنه يسعى إلى الظهور بشكل أفضل فى مباريات خروج المغلوب بدءا من دور الـ16.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.
وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.
ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم الفراعنة توضح علامات الحماس والإصرار على ملامحه فى الصور التالية:
مروان محسن بقميص الفراعنة
مروان محسن
مروان محسن مع الكينج محمد منير
إبتسامة مروان محسن
مروان محسن مع الاهلى
مروان محسن فى كان 2019
مروان محسن فى سيلفى العربية
مروان محسن فى لحظة تأمل
مروان محسن و خطيبته مدى
مروان محسن بالبدلة
مروان محسن فى الجيم
مروان محسن فى لحظة إستجمام
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