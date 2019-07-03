شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان محسن.. الباحث عن إثبات الذات فى أمم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المدير الفنى المكسيكى خافيير أجيرى آمالا كبيرة على مروان محسن مهاجم الأهلى فى خط هجوم الفراعنة فى كان 2019.

مروان محسن مهاجم يبحث عن التألق بكل قوته فى المباريات فى حدود المتاح له وفقا لخطة أجيرى فى الكان 2019، حيث إنه يسعى إلى الظهور بشكل أفضل فى مباريات خروج المغلوب بدءا من دور الـ16.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم الفراعنة توضح علامات الحماس والإصرار على ملامحه فى الصور التالية:



مروان محسن بقميص الفراعنة



مروان محسن



مروان محسن مع الكينج محمد منير



إبتسامة مروان محسن

Advertisements



مروان محسن مع الاهلى



مروان محسن فى كان 2019



مروان محسن فى سيلفى العربية



مروان محسن فى لحظة تأمل



مروان محسن و خطيبته مدى



مروان محسن بالبدلة



مروان محسن فى الجيم