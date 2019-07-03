شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم التحكيم فى حفل زفاف الدولى أحمد الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم التحكيم على حضور حفل زفاف الحكم الدولى أحمد الغندور الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء، وكان فى استقبالهم عمه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق.

وكان على رأس الحضور الحكام الدوليين السابقين سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وعزب حجاج سكرتير لجنة الحكام ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وتوفيق السيد رئيس حكام القاهرة وعمر الأيوبى رئيس القسم الرياضى باليوم السابع ويوسف شعبان الناقد الرياضى فى فيتو والدوليين محمود البنا ومحمد الحنفى ومحمد الصباحى وطارق مجدى وسمير جمال وطارق سامى وأحمد صلاح وخالد حسام طه وكريم أحمد مرسى.

Advertisements

كما حرص على الحضور اللواء حسام طه الحكم الدولى السابق واللواء أحمد بدوى سكرتير لجنة الحكام السابق ومحمد معوض الحكم الأسبق.