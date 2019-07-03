شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جنش يُجرى جراحة وتر أكيليس فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الأربعاء، محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك لجراحة وتر أكيليس فى ألمانيا بعد تعرضه للإصابة فى تدريبات الفراعنة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد .

ومن المقرر أن تصل مدة بقاء جنش الذي غادر القاهرة صباح الثلاثاء، في ألمانيا لفترة تتراوح بين الأسبوع والـ10 أيام، يخضع خلالها لجراحة على أن يعود إلى القاهرة بعدها مباشرة لبدء فترة التأهيل.

وقال جنش قبل السفر لألمانيا: "الإصابة التي تعرضت لها قدر ومكتوب والحمد لله على كل شيء، ولا يمكن أن أحمل أحد مسؤولية ما حدث".

وأضاف: "الإصابة لم تكن بسبب التدريبات كما يردد البعض، وأي لاعب معرض للإصابة لأنه نصيب وقدر في النهاية".

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وأوضح: "البعض يرى أن منتخب مصر يؤدي بشكل متوسط، لكن نطالب الجميع بالوقوف خلف المنتخب الوطني في تلك الفترة الصعبة لحسم البطولة التي تقام في مصر".

واختتم: "أشعر بالضيق لما يقوم به بعض الجماهير من انتقاد أداء منتخب مصر خلال مبارياته الأولى في البطولة".

وشدد جنش على أن لاعبي المنتخب المحترفين والمحليين تناسوا الانتماءات، ويتمنون التتويج بلقب مع المنتخب الوطني، ويبذلون في سبيل ذلك قصارى جهدهم.

وأشار حارس الزمالك إلى أن المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب دعمه كثيرًا، وحرص على الجلوس معه أكثر من مرة.

كما وجه جنش الشكر إلى جماهير الزمالك التي ساندته بعد الإصابة، وطالب الجماهير بضرورة الالتفات وراء الفراعنة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب.