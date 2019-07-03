شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يرفض استبعاد عبد الله السعيد من التشكيل الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إجراء تعديلات فى التشكيل فى مباراة دور الـ16 بالبطولة، بعدما اقترح عليه بعض معاونيه جلوس عبد الله السعيد على دكة البدلاء فى مباراة دور الـ16 على أن يدفع بوليد سليمان أساسيًا، متمسكًا بتثبيت التشكيل حتى يحقق الانسجام والانصهار بين لاعبى الفريق، لاسيما أن المباريات المقبلة لا تحتمل أى مخاطرة حيث سيخرج المهزوم مباشرة من البطولة.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.