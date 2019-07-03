رياضة | برشلونة يطرح 3 لاعبين على باريس لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرح 3 لاعبين على باريس لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح موقع لو سبورت الفرنسي، إن برشلونة تواصل مع باريس سان جيرمان خلال الأيام الماضية حول ضم نيمار دا سيلفا بدخول لاعبين في الصفقة لكن النادي الباريسي يتمسك بالحصول على قيمة الصفقة كاملة.

وأشار الموقع إلى أن برشلونة وضع كل من فيليب كوتينيو وعثمان ديميلبي وصامويل أومتيتي على طاولة باريس سان جيرمان لاختيار بينهم من أجل المقايضة مع نيمار لكن بطل الدوري الفرنسي رفض.

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وأكد الموقع الفرنسي أن المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان معقدة لرفض النادي الباريسي دخول أية لاعبين في الصفقة.

وأكد الموقع إلى أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نيمار بناء على رغبة فلورنتينو بيريز في الصيف الجاري والذي يرى بأن فرصة الريال أوفر من برشلونة في ضم البرازيلي هذا الصيف.

وطلب "نيمار" من إدارة النادي الباريسي الموافقة على رحيله إلي برشلونة.