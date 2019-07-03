رياضة | بعد تحرك الزمالك.. هيدرسفيلد يرد على الأهلي في صفقة رمضان صبحي

رد نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي على عرض النادي الأهلي لشراء رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية إعارته مع القلعة الحمراء.

ورفض نادي هيدرسيفيلد بيع رمضان صبحي للأهلي، ورحب بتجديد إعارته فقط دون بيعه نهائي بالميركاتو الصيفي الجاري.

وكان النادي الأهلي قد كلف خالد مترجي عضو مجلس الإدارة بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع نادي هيدرسيفيلد في صفقة رمضان صبحي.

واشترط هيدرسيفيلد الحصول على 2 مليون و200 ألف دولار لتجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي في الوقت الذي تستعد الإدارة لإنهاء الأمور سريعاً بعد دخول الزمالك في مفاوضات مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب.