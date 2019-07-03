رياضة | جوارديولا يفاجئ ميسي بتصريح مثير

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أكد بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى الإنجليزى والسابق لبرشلونة الإسبانى، أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم، مؤكداً إحترامه لكل اللاعبين فى العالم.

وأكد دوارديولا فى تصريحات صحفية،قائلاً :" أن إنجازات برشلونة التى تحققت فى وقت تدريبى للفريق لن يعود الفضل فيها لميسي فقط بل لكل اللاعبين الذى كانوا متواجدين خلال هذه الفترة وخاصة أبناء اللاماسيا ".

وأضاف جوارديولا، قائلاً :" كان يتواجد لاعبون يعرفوا الفلسفة الذى نريد أن نلعب بها مثل أندرياس إنيستا وتشافى وليس ميسي فقط ولكن ميسي هو الأفضل فى التاريخ.