شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

تلتقي تشيلي مع بيرو، في نصف نهائي كوبا أمريكا، بينما تلعب جامايكا مع الولايات المتحدة، في نصف نهائي بطولة "الكونكاكاف".

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو (تموز):

كوبا أمريكا (نصف النهائي)

4:30 (فجر الخميس) تشيلي × بيرو

Advertisements

بطولة الكونكاكاف (نصف النهائي)

5:00 (فجر الخميس) جامايكا × الولايات المتحدة

كأس العالم للسيدات (نصف النهائي)

23:00 هولندا × السويد