شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تهزم الأرجنتين وتبلغ نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

تأهلت البرازيل إلى نهائي كأس كوبا أمريكا، بفوزها 2-0 على المنافس التقليدي الأرجنتين، بفضل هدف في كل شوط من غابرييل جيسوس، وروبرتو فيرمينو.

منح جيسوس التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 19، عندما أرسل فيرمينو كرة عرضية منخفضة للمهاجم غير المراقب، ليضع الكرة في الشباك بباطن قدمه من مدى قريب.

Advertisements

وتعاون الأثنان مجدداً في هجمة مرتدة بعد 71 دقيقة، ليجعلا النتيجة 2-0، بعد جهد رائع من جيسوس ترك فيرمينو أمام مهمة سهلة في وضع الكرة في الشباك.

وسدد سيرجيو أغويرو في العارضة بضربة رأس في الشوط الأول لصالح الأرجنتين، وارتدت تسديدة من ليونيل ميسي من القائم بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني، لكن الفريق الزائر لم يحالفه الحظ أمام المرمى.

وتلتقي البرازيل مع تشيلي أو بيرو في النهائي في ريو دي جانيرو، الأحد المقبل.