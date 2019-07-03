شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يهاجم طاقم تحكيم مباراة البرازيل والأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هجوما لاذعا على حكام مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل، التي انتهت بفوز السامبا بهدفين نظيفين، في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

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ميسي اتهم حكم المباراة بمحاباة أصحاب الأرض في تصريحاته بعد المباراة، معتبرا أنه حرم زميله سيرجيو أغويرو من ركلة جزاء قبل هدف البرازيلي روبرتو فيرمينيو في الدقيقة 71.

قال: «ليسوا أفضل منا. عرفوا طريق الشباك مبكرا، بينما جاء هدفهم الثاني من كرة سبقتها ضربة جزاء لأغويرو لكن لم تحتسب. الحكام قاموا بكثير من الهراء، دون حتى أن يراجعوا تقنية الفيديو، ذلك لا يصدق».

أضاف: «كل ذلك حدث في المباراة. ومع أول احتكاك كانوا في صف البرازيل، هذا الهراء أدى إلى تشويشنا خلال المباراة»، ومضى قائلًا: «لا أعذار لنا، ولكن نطالب بمراجعة هذه الأمور وتحليلها على أمل أن يقوم اتحاد الكونميبول بشيء حيالها».