ميسي والتتويج بلقب مع الأرجنتين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

صرح المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، عشية مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن “أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين” في إشارة للنجم ليونيل ميسي.

وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة “بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملائه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص”.

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وأضاف: “الكل هنا يريد أن يتوج بلقب لأن الأرجنتين تستحق ذلك، أو الوصول للنهائي على الأقل”.

وعن كيفية مساعدة مهاجم برشلونة لزيادة معدلاته في النسخة الحالية بكوبا أمريكا، البطولة التي لم يسجل فيها سوى هدف وحيد من ركلة جزاء، قال “نعتاد على أن يسجل 3 أهداف في المباراة وأن يراوغ خمسة منافسين، وربما نحن نطلب منه أمورا أخرى. أنا أكثر من راض عن أداءه، لا ألومه على شيء”.

وتابع “بالتأكيد نحن معتادون على شيء آخر منه، لكن بالنسبة لنا لاعب نثق تماما فيه وهو رايتنا”.