موعد مباراة مصر القادمة فى دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية 2019

استطاع منتخب الفراعنة عبور دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 متصدرًا مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق خمس نقاط كاملة عن منتخب أوغندا الذي احتل المركز الثاني صاحب الـ 4 نقاط و 6 نقاط عن منتخب الكونغو صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 8 نقاط عن منتخب زيمبابوي متذيل المجموعة، وبهذه النتيجة قد صعد منتخب مصر ومنتخب أوغندا للدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويتبقى الآن أن نتعرف على مباراة مصر القادمة فى دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية 2019 ، فتابعونا..

مباراة مصر القادمة فى دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية 2019

من المقرر أن تقام مباراة مصر القادمة في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، على أن تقام المباراة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وحسب اللوائح القانونية لبطولة أمم الأفريقية، فمن المفترض أن يواجه متصدر المجموعة الأولى “منتخب مصر” أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات الرابعة أو الخامسة أو السادسة، لذلك سيواجه المنتخب المصري منتخب جنوب أفريقيا بعد صعوده رسميًا ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات باعتباره ثالث المجموعة الرابعة.

منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

أدى المنتخب المصري دور بطوليًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث تأهل للدور الـ 16 من البطولة بعد تخطيه دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية كان آخرها فوزه على منتخب أوغندا يوم الأحد الماضي بهدفين دون مقابل، كما استطاع الفراعنة الحفاظ على شباكهم نظيفة حيث لم يدخل في شباك المنتخب أي هدف في الثلاث مباريات الماضية.