مواعيد مباريات الدور الـ 16في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

بعد انتهاء آخر مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت أمس الثلاثاء، قد اكتمل عدد المتأهلين للدور السادس عشر من البطولة، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي عن موعد مباريات الدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وجاء المنتخب المصري مستضيف البطولة ضمن المنتخبات المتأهلة بعد تصدره للمجموعة الأولى بـ 9 نقاط كاملة، وسوف تقام مباريات الدور الـ 16 على أربع أيام متواصلة بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو حتى يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2019.

موعد مباريات الدور الـ 16

ينطلق الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة بمباراة المغرب ضد بنين ونيجيريا ضد المغرب ويليهم مباراتي أوغندا ضد السنغال ومصر ضد جنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وذلك بعد تأهل الـ 16 منتخب أصحاب المراكز الأولى والثانية بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث من دور المجموعات على أن يتأهل منهم ثمان منتخبات فقط إلى الدور الـ 8.

المباراة الموعد التوقيت المغرب ضد البنين الجمعة 5-7-2019 18.00 أوغندا ضد السنغال الجمعة 5-7-2019 21.00 نيجيريا ضد الكاميرون السبت 6-7-2019 18.00 مصر ضد جنوب إفريقيا السبت 6-7-2019 21.00 مدغشقر ضد جمهورية الكونجو الأحد 7-7-2019 18.00 الجزائر ضد غينيا الأحد 7-7-2019 21.00 مالي ضد كوت ديفوار الإثنين 8/7/2019 18.00 غانا ضد تونس الاثنين 8/7/2019 21.00

بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

في المجموعة الأولى قد تأهل منتخبي مصر وأوغندا كأول وثاني المجموعة، كما تأهل منتخبات مدغشقر ونيجيريا أول وثاني المجموعة الثانية، بالإضافة إلى منتخب الجزائر ومنتخب السنغال من المجموعة الثالثة والمغرب وساحل العاج من المجموعة الرابعة، كما تأهل كل من منتخبات مالي وتونس من المجموعة الخامسة وغانا والكاميرون من المجموعة السادسة.

وقد تأهل كل من منتخب البنين من المجموعة السادسة ومنتخب غينيا الثانية والكونغو الديمقراطية من المجموعة الأولى ومنتخب جنوب أفريقيا من المجموعة الرابعة باعتبارهم أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.