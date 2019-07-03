تأهل منتخب تونس للدور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 باعتباره صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعد تعادله في كافة مباريات دور المجموعات الثلاثة، وبذلك قد حصد المنتخب التونسي ثلاث نقاط في ثلاث جولات كانت كافية لتأهله للدور ال16 مع منتخب مالي متصدر المجموعة بـ 7 نقاط، ثم جاء منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين وأخيرًا موريتانيا في المركز الأخير بنقطتين أيضًا، وبعد انتهاء دور المجموعات قد تم تحديد موعد مباراة تونس القادمة فى دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أن يواجه منتخب غانا متصدر المجموعة السادسة.

مباراة تونس القادمة فى دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

يواجه منتخب تونس نظيره منتخب غانا يوم الأثنين المقبل الموافق 8 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر على أرضية ملعب استاد الاسماعيلية بمحافظة الاسماعيلية، واستطاع المنتخب التونسي الصعود للدور الـ16 باعتباره صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ 3 نقاط حيث تعادل في جميع مبارياته أمام كل من مالي وأنجولا وموريتانيا، كما تأهل منتخب مالي أيضًا باعتباره متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط كاملة حصدهم في فوزين وتعادل وحيد أمام منتخب تونس.

تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

حقق المنتخب التونسي ثلاث تعادلات متتالية في ثلاث جولات كانت كافية لتأهله للدور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وكانت أخر مبارياته أمام منتخب موريتانيا أمس الثلاثاء وقد انتهت المباراة بتعادل المنتخبين بدون أهداف، وسيسعى المنتخب التونسي لتحقيق أي نتيجة إيجابية في مباراته القادمة يوم الاثنين أمام منتخب غانا لحجز مقعد في الدور ال8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.