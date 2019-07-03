شكرا لقرائتكم خبر عن هيدرسفيلد يبلغ الأهلى برفض بيع رمضان صبحي ويرحب بالإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو نادى هيدرسيفيلد نظرائهم فى النادي الأهلى برفض بيع رمضان صبحي فى الوقت الحالي، مرحبين فى الوقت ذاته بمفاوضات تجديد إعارته، بعد انتهاء فترة الإعارة الأولى بنهاية شهر يونيو المنقضي.

وكلف مسئولو الأهلى خالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى لاستمرار رمضان مع الأهلى فى الموسم الجديد، وذلك لرغبة الأهلى الشديدة فى بقاء رمضان صبحى ضمن صفوفه.

ويطلب هيدرسيفيد الحصول على 2 مليون و200 الف دولار لتجديد إعارة رمضان صبحي للأهلى وأصبح مُخطط الأهلى للإبقاء على رمضان أكثر أهمية وذلك بعد دخول الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحى، حيث أكد مسئولو الأهلى أن الزمالك يزاحم ناديهم للظفر بخدمات رمضان صبحي فى الموسم الجديد.