شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يشيد بـ3 ناشئين فى معسكر الزمالك بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، بثلاثى الناشئين المنضمين لصفوف الفريق الأول خلال فترة الإعداد المقامة حاليًا بقبرص، مؤكدًا أنهم أظهروا مستوى جيدًا وأثبتوا جدارتهم فى التواجد وسط الكبار.

وضم خالد جلال 3 لاعبين من قطاع الناشئين هم: محمود الشحات لاعب فريق 97، ويوسف محمود لاعب فريق 2000، ويوسف حسن لاعب وسط 98.

وطالب المدير الفنى للزمالك، من الناشئين الصاعدين حديثًا للفريق الأول، التركيز خلال فترة المعسكر، والعمل على اكتساب أكبر كم من الخبرات من خلال المواجهات الودية التى سيخوضها الفريق.

ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا في قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، وكان فى استقبال بعثة الزمالك فور وصولها مطار "بافوس" أحمد بسيونى قنصل مصر فى قبرص بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام.

ويستعد الزمالك من خلال معسكر مغلق فى قبرص لاستئناف الدورى الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

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وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.