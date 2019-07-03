شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا: غانا والكاميرون إلى دور الـ16 والان مع التفاصيل

فازت غانا 2-0 على غينيا بيساو لتنتزع صدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، وتضع الكاميرون، حاملة اللقب، في مواجهة صعبة بدور الـ16 أمام نيجيريا.

وبعد شوط أول دون أهداف سجل جوردان أيو الهدف الأول لغانا في بداية الشوط الثاني وأضاف توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وأصبح رصيد غانا 5 نقاط من 3 مباريات لتتقدم بفارق الأهداف على الكاميرون التي تراجعت إلى المركز الثاني بعد التعادل دون أهداف مع بنين التي ستتأهل أيضاً ضمن أفضل منتخبات بالمركز الثالث رغم أنها لم تحقق أي فوز وتملك 3 نقاط من 3 مباريات.

وستلعب الكاميرون في دور الـ16 مع نيجيريا، في إعادة لنهائي كأس الأمم 2000، بينما ستخوض غانا مواجهة ضد صاحبة المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، وسيتحدد ذلك في وقت لاحق اليوم.