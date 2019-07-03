الان تتابع الدور الثاني في كأس أمم أفريقيا يقدم مواجهات تحبس الأنفاس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

كانت حسابات دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قائمة حتى ختام دور المجموعات يوم أمس الثلاثاء وقدمت بعض المواجهات المتوقع أن تحبس الأنفاس خلال أدوار خروج المهزوم التي تبدأ يوم الجمعة.

وتسبب فشل الكاميرون في الفوز على بنين في مباراتها الأخيرة بالمجموعة السادسة اليوم الثلاثاء في تخليها عن صدارة الترتيب ومواجهة نيجيريا في الإسكندرية يوم السبت، بينما تلتقي مصر صاحبة الضيافة مع جنوب أفريقيا في اليوم نفسه.

وتلعب تونس، ثاني أعلى المنتخبات الأفريقية تصنيفا، ضد غانا بينما تلتقي ساحل العاج مع مالي.

وتبدو الأمور أكثر سهولة بالنسبة للمغرب والجزائر، وهما مثل مصر تأهلا من الدور الأول بعلامة نجاح كاملة ليصبح الفريقان من

أبرز المرشحين لإحراز اللقب.

ويلتقي المغرب مع بنين في أول مباراة في دور الستة عشر يوم الجمعة بينما ستكون الجزائر مرشحة للفوز أيضا في مواجهة غينيا يوم الأحد.

وتلعب السنغال، التي تعد أيضا من الفرق المرشحة للتتويج وأعلى المنتخبات الأفريقية تصنيفا، ضد أوغندا.

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وكانت الكاميرون ترغب في تجنب مواجهة جارتها نيجيريا إلا في الأدوار اللاحقة من البطولة لكن فشلها في التسجيل في تعادلين

متتاليين بدون أهداف في الدور الأول تسبب في حصولها على طريق صعب في القرعة.

وستكون هذه المباراة الأبرز في ثماني مواجهات بدور الستة عشر بين الجمعة والاثنين مع إقامة هذا الدور الإضافي في البطولة لأول مرة بعد زيادة عدد الفرق إلى 24.

وتسبب النظام الجديد أيضا في انتظار شابه القلق للفرق التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

وتأهلت أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث، وكانت جنوب أفريقيا آخر من ضمن مكانه عندما خسرت أنجولا أمام مالي في

الإسماعيلية يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، ضمنت غينيا والكونجو الديمقراطية وبنين التأهل مما تسبب في خروج كينيا التي كانت لا تزال في المنافسة حتى اليوم الأخير من دور المجموعات.

وخسرت جنوب أفريقيا مباراتين من ثلاث في المجموعة الرابعة بعد أداء غير ممتع إلى حد كبير ولن تسبب لمصر أي قلق قبل مواجهتهما في القاهرة يوم السبت.

وكانت مدغشقر مفاجأة الدور الأول بعد فوزها المفاجئ على نيجيريا لتتصدر المجموعة الثانية، وكانت المكافأة مواجهة ضد

الكونجو الديمقراطية يوم الأحد، وهي مباراة سيشعر أبناء الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي بأن لديهم فرصة كبيرة في الفوز بها

لمواصلة ظهورهم الأول الخيالي في النهائيات.