شكرا لقرائتكم خبر عن باحتفال غير مألوف.. لاعبة أمريكية تثير جدلًا في «مونديال السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة قدم، أليكس مورغان، بتسجيل هدف أمام إنجلترا على نحو مثير للجدل، وقامت بحركة لم يجر الاعتياد عليها خلال المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين لهدف، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن مورغان التي حسمت المباراة لصالح المنتخب الأمريكي ووضعته في المباراة النهائية لمونديال السيدات، سجلت الهدف ثم رفعت يدها صوب شفتيها، كما لو أنها تحتسي كأسا من الشاي.

والطريف في الأمر أن يوم الثلاثاء، أي الثاني من يوليو الذي جرت فيه مباراة نصف النهائي من كأس العالم للسيدات في فرنسا، هو عيد ميلاد مورغان الثلاثون.

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وإذا كان البعض قد استحسن هذه الطريقة في الاحتفال ورآها على قدر من المرح، فإن بعض القنوات الفضائية البريطانية لم يرقها ما قامت به اللاعبة الأمريكية.

وذهب بعض المعلقين إلى أبعد من ذلك، فرجحوا ألا تكون الحركة احتساءً للشاي، وإنما وضعا للفافة «حشيش» بين الشفتين، إذ بدت مورغان كشابة تسحب الدخان.

واستند القائلون بهذا الرأي، إلى أن اللاعبة الأمريكية كانت ترفع الأصبع الخنصر، في يدها، وذاك تحديدا ما يقوم به الأشخاص الذين يقومون بتدخين «الماريجوانا».

وبما أن الشاي يمثل مشروبا مهما في المائدة البريطانية، فقد رأى معلقون أنه لم يكن من اللباقة أن تحتفل اللاعبة أمام جماهير المنتخب المنافس بالسخرية من مشروبهم.

لكن آخرين رأوا أن اللاعبة أرادت فقط أن تقول أن تسجيلها للهدف كان سهلا كرشفة شاي.