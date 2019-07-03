شكرا لقرائتكم مواجهة الأرجنتين تسبب كوابيس لمدرب منتخب البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيلو هوريزونتي (البرازيل) - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 16:34

كشف لكرة القدم تيتي انه لم ينم عمليا في الايام الماضية، بسبب حماسه الزائد قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا اميركا (فجر الأربعاء) في بيلو هوريزونتي.



قال تيتي "لا يسعني الانتظار، لدي الكثير من التوقعات لدرجة انني لا استطيع النوم. ستكون مباراة كبيرة، عرض جميل"، تابع المدرب البالغ 58 عاما عشية "سوبركلاسيكو" أميركا الجنوبية على ملعب مينيراو، استيقظت الساعة الثالثة والربع وكنت أفكر. عادة أدوّن الملاحظات... وبما ان زوجتي كانت هناك، فقد نمت قليلا".

أحد الأسباب التي قد تحرم تيتي من النوم: ليونيل ميسي، النجم الارجنتيني الحالم باحراز لقب قاري أول مع "ألبي سيليسيتي" على رغم انجازاته الخارقة مع فريقه برشلونة الاسباني.

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شرح تيتي الذي يشرف على البرازيل منذ 2016 عن أفضل لاعب في العالم خمس مرات "يمكنه صناعة الفارق في اية لحظة.. لا يمكننا ايقاف ميسي. يمكننا تضييق مجال حركته لكن ليس ايقافه"، مضيفا ان "الارجنتين تحسنت على المستوى الجماعي".

تيتي لا ينام كثيرا لكن ليس لديه كوابيس حول اللعب مجددا في ملعب مينيراو، حيث منيت البرازيل بأقسى هزيمة في تاريخها في نصف نهائي مونديال 2014 أمام المانيا 1-7.

تحت اشرافه فازت البرازيل على هذا الملعب على الارجنتين تحديدا 3-صفر في تصفيات مونديال 2018. ختم تيتي "يعمل هذا الامر في الاتجاهين. الفوز لا يمنحنا أفضلية والخسارة 1-7 لا تلحق بنا الضرر. ستكون مباراة مختلفة، مباراة كبيرة. الخصومة كبيرة لكننا لا نتخاصم سوى مع الذين نقدّرهم".