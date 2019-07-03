شكرا لقرائتكم الاسباني سارابيا أول صفقات سان جرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 16:33

أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم التعاقد مع لاعب الوسط الاسباني بابلو سارابيا من إشبيلية بموجب عقد لمدة خمسة أعوام، في اولى صفقاته للموسم المقبل مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفي.



ولم يتم الإعلان عن قيمة العقد، ولكن بحسب مصادر إعلامية سيدفع النادي الباريسي ما بين 18 و20 مليون يورو، وبدأ سارابيا (27 عاما) مسيرته الكروية مع الفريق الرديف لريال مدريد، وفاز مع المنتخب الاسباني بكأس اوروبا للشباب عام 2013.

وتأتي خطوة التعاقد مع سارابيا لتعويض رحيل لاعب الجناح الشاب موسى ديابي (19 عاما) إلى باير ليفركوزن الالماني مقابل 15 مليون يورو الشهر الماضي ضمن سعي سان جرمان للتقيد بقانون اللعب المالي النظيف قبل نهاية الموسم الحسابي 2018 - 2019.

ويتعين على فريق العاصمة الفرنسية البحث عن 30 مليون يورو حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو الحالي لتحقيق هذا الهدف، لذا أقدم على بيع مهاجمه الشاب تيموثي وياه (19 عاما) إلى ليل مقابل قرابة 19 مليون يورو، إضافة الى نسبة في حال تم بيعه مجددا بحسب الصحافة.