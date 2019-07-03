شكرا لقرائتكم الياباني نيشينو مدربا لمنتخب تايلاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بانكوك -أ ف ب - | منذ 18 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 15:29

عُيّن أكيرا نيشينو الذي قاد اليابان إلى ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 مدربا لمنتخبي تايلاند الاول والاولمبي لكرة القدم، وجاء في بيان الاتحاد التايلاندي، وافق أكيرا نيشينو أن يكون مدربا لمنتخبي تايلاند الاول وتحت 23 عاما، للمنافسة في عدة بطولات هامة"، وسيتولى نيشينو (64 عاما) تدريب منتخب "شانغسوك" (فيلة الحرب) في التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2022 .



كما سيتولى نيشينو أيضا تدريب المنتخب الأولمبي في ألعاب جنوب شرق آسيا في وقت لاحق هذه السنة في الفيليبين وفي كأس آسيا العام المقبل.

وسيعقد الاتحاد التايلاندي مؤتمرا صحافيا مع نيشينو قريبا، بحسب المتحدث باسمه باتيت سوفافونغسي الذي لم يرد على اسئلة حول مدة عقد نيشينو وقيمته.

وافترق الاتحاد مع مدربه السابق سوروساك يودياردثاي بعد مستوى متواضع في كأس الملك في تايلاند الشهر الماضي، وقبل تعيين سوروساك، كانت تايلاند قد أقالت الصربي ميلوفان رافياتش اثر الخسارة المذلة امام الهند 1-4 في كأس آسيا مطلع العام الجاري في الإمارا، تأهلت بعدها الى ثمن النهائي حيث خسرت أمام الصين 1-2.