شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض مبارة ودية اليوم قبل السفر إلى معسكر أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى اليوم الأربعاء مباراة ودية على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يحصل الفريق على راحة غداً الخميس ويواصل تدريباته الجمعة، قبل السفر عصر نفس اليوم الى أسبانيا للانتظام في المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements

وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.